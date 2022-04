O noua balba incredibila marca FRF: alba-neagra cu retrogradarea din Liga a II-a!

Articol de Ovidiu Minea - Publicat luni, 18 aprilie 2022, 11:45 / Actualizat luni, 18 aprilie 2022 11:56Federatia Romana de Fotbal continua sa bulverseze cluburile afiliate. De aceasta data, in incurcatura sunt formatiile din Liga a II-a. Acestea nu stiu nici acum modul in care se va face departajarea la final de sezon in cazul in care doua echipe vor fi la egalitate de puncte!Politehnica Iasi, care stia ca primul criteriu este rezultatul direct, a aflat ca numarul de puncte acumulat in ... citeste toata stirea