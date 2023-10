Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 22 octombrie 2023, 13:32 / Actualizat duminica, 22 octombrie 2023 14:00Radu Petrescu a fost delegat din nou la un meci din grupele UEFA Champions League. "Centralul" in varsta de 40 de ani a fost trimis sa oficieze partida Lens - PSV Eindhoven, programata marti, de la ora 22:00. Va fi cea de-a doua aparitie a bucuresteanului in grupele Ligii in aceasta editie.Radu Petrescu nu va fi singurul roman pe Stade Bollaert-Delelis. Ii va avea alaturi pe ... citeste toata stirea