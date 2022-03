O noua ipoteza a mortii lui Emiliano Sala! Ce s-a intamplat cu avionul si in ce stare era fotbalistul

Fotbalistul Emiliano Sala a murit subit din cauza "ranilor la cap si la corp", cand avionul in care se afla s-a prabusit dupa ce s-a rupt in aer, a stabilit un juriu, informeaza BBC.De asemenea, este foarte probabil ca fotbalistul sa fi fost "profund inconstient" din cauza otravirii cu monoxid de carbon in interiorul aparatului.Sala si pilotul David Ibbotson au murit dupa avionul in care se aflau s-a prabusit in Canalul Manecii, in ianuarie 2019.Tanarul de 28 de ani zbura din Franta catre ... citeste toata stirea