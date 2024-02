O noua lovitura pentru Foresta! A fost depunctata de FRF, a primit interdictie la transferuri si pare ca se indreapta spre desfiintare. La Suceava a fost infiintata deja o noua echipa

Coplesita de probleme financiare, care au impierdicat-o sa-si reia activitatea sportiva in 2024, Foresta Suceava a primit in aceasta saptamana inca o lovitura.Echipa lider in Seria 1 a Ligii 3 dupa 15 etape trecute din sezonul regular 2023/24 a fost depunctata de Federatia Romana de Fotbal din cauza unui fost antrenor pe care l-a avut. Cu patru puncte scazute, trupa suceveana a picat pe locul 2 si poate ajunge la excluderea din competitie, in situatia in care intre timp nu va arunca prosopul. ... citește toată știrea