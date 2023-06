Articol de Roxana Fleseru - Publicat marti, 20 iunie 2023 19:43 / Actualizat marti, 20 iunie 2023 20:13Venus Williams, 43 de ani si 496 WTA, a rezistat peste trei ore in partida jucata impotriva Camilei Giorgi, iar in turul al doilea va da peste o alta jucatoare de topVenus Williams a reusit, luni, victoria cu numarul 100 pe iarba. Septupla campioana de la Wimbledon a invins-o in turneul de la Birmingham pe Camila Giorgi, 48 WTA si 31 de ani, in trei ore si saisprezece minute cu 7-6 (5), ... citeste toata stirea