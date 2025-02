O noua surpriza la Dubai! Iga Swiatek a fost eliminata, in sferturile de finala, de o adversara de 17 ani: "E prima semifinala la un turneu de 1000 de puncte"

Articol de David Istrate - Publicat joi, 20 februarie 2025, 14:34 / Actualizat joi, 20 februarie 2025 14:47Iga Swiatek (23 de ani, 2 WTA) a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului de la Dubai, dupa o infrangere in doua seturi (3-6, 3-6) cu Mirra Andreeva (17 ani, 14 WTA), care a adunat trei victorii in putin peste 24 de ore.Turneul WTA de 1000 de puncte de la Dubai continua sa ofere surprize. Coco Gauff, favorita numarul 3 a concursului, a fost eliminata in turul al doilea, in ... citește toată știrea