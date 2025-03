O noua surpriza la Indian Wells! Novak Djokovic a fost eliminat in turul al doilea * Ce l-a deranjat pe campionul sarb: "Diferenta uriasa"

Articol de David Istrate - Publicat duminica, 09 martie 2025, 10:13 / Actualizat duminica, 09 martie 2025 10:15Novak Djokovic (37 de ani, 7 ATP) a fost invins in turul al doilea de la Indian Wells si a incasat a treia infrangere consecutiva. Sarbul a pierdut in trei seturi (2-6, 6-3, 1-6) in fata lui Botic Van De Zandschulp (29 de ani, 85 ATP).Novak Djokovic a inceput bine sezonul si a ajuns in semifinala Australian Open, unde a fost fortat sa se retraga dupa primul set al confruntarii cu ... citește toată știrea