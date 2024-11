O romanca a urcat in TOP 100 in clasamentul WTA * Pe ce loc a ajuns Simona Halep + situatia la varf

Articol de Maria Olteanu - Publicat luni, 11 noiembrie 2024, 14:55 / Actualizat luni, 11 noiembrie 2024 15:04Irina Begu (34 ani) a revenit in TOP 100 in clasamentul mondial, dupa ce a castigat la finalul saptamanii trecute turneul de 125 de puncte de la Cali (Columbia), impunandu-se in ultimul act in fata slovenei Veronika Erjavec (24 de ani), scor 6-3, 6-3.Pe locul 102 inaintea turneului de la Cali, Begu a facut un salt de 19 pozitii, fiind din aceasta saptamana pe locul 83. Astfel, o data ... citește toată știrea