"O rusine! O rusine pentru noi, le-am spus-o tuturor". Daniel Oprita, cu increderea la pamant dupa esecul inregistrat de Steaua cu FC Hermannstadt. Si-a avertizat fotbalistii in vestiar: "Cand pierzi asa, esti acuzat ca ai jucat mai usor"

Extrem de rau a aratat Steaua in partida cu FC Hermannstadt, din Ghencea, pierduta de o maniera clara, cu scorul de 1-4. Pana si Daniel Oprita a declarat la finalul confruntarii ca nimic nu a mers pentru "militari", de la joc pana la prospetimea fizica, dar nu a luat din meritele adversarilor.Steaua, esec la scor cu FC Hermannstadt. Daniel Oprita a recunoscut superioritatea adversarilorOprita a spus public si ce le-a transmis in vestiar jucatorilor, anume ca modul in care Steaua s-a prezentat ... citeste toata stirea