"O sa-i trag un cap in gura daca imi taie calea" * Scandal rasist la nationala de rugby a Frantei: a fost suspendat si trimis acasa

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat luni, 08 iulie 2024, 17:11 / Actualizat luni, 08 iulie 2024 18:24Melvyn Jaminet a fost suspendat din echipa nationala a Frantei, in urma unei postari cu caracter profund rasist de pe contul acestuia de pe platforma X, fosta Twitter.Jaminet a fost trimis acasa de la lotul Frantei, care sustine un turneu de pregatire in Argentina.Ieri, jucatorul francez (25 de ani), care activeaza la Toulon, a postat pe retelele de socializare un video in care spunea: ... citește toată știrea