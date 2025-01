O vedeta din baschet si-a bagat iubita intr-un geamantan si a adus-o pe ascuns in cantonamentul echipei, dupa care a inceput sa fie cel mai slab de pe terenul echipei sale

Articol de Andra Mocanu - Publicat vineri, 10 ianuarie 2025, 15:31 / Actualizat vineri, 10 ianuarie 2025 15:32Un jucator de baschet de top din China a fost suspendat dupa ce a fost acuzat ca si-a introdus iubita in cantonamentul echipei, ascunzand-o intr-un geamantan, conform South China Morning Post.Zhang Xingliang, in varsta de 20 de ani, a fost sanctionat pe 8 ianuarie de catre echipa Guangzhou Loong Lions din provincia Guangdong, situata in sudul Chinei. Clubul a declarat ca Zhang a ... citește toată știrea