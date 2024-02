Oamenii de baza ai lui Dinamo s-au intors de la vraci. Cand vor putea juca

Articol de Eduard Apostol, Daniel Grigore - Publicat marti, 27 februarie 2024, 15:25 / Actualizat marti, 27 februarie 2024 15:40Dennis Politic (23 de ani) si Costin Amzar (20) au revenit in Romania dupa vizita la "vraciul" Marijana Kovacevic, dar nu vor putea juca in aceasta seara contra lui Hermannstadt. Sunt sanse bune ca fundasul stanga sa apara in proxima etapa de campionat.In ultimul meci acasa, Dinamo a obtinut o victorie pretioasa, 3-1 cu Otelul Galati. Punctele au fost castigate, ... citește toată știrea