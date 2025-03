"Oamenii pleaca atunci cand intru in restaurant" * Marturia unui fost rugbist infectat cu HIV

Articol de David Istrate - Publicat luni, 17 martie 2025, 19:20 / Actualizat luni, 17 martie 2025 19:23Gareth Thomas (50 de ani), fostul rugbist galez, a vorbit, in cadrul unui interviu, despre viata lui cu virusul HIV, despre stigma pe care o observa la oamenii din jurul lui si despre obiectivele sale in ajutorarea altor persoane care au contractat acest virus.Gareth Thomas si-a inceput cariera profesionista in 1994, la Bridgend, si si-a incheiat-o 16 ani mai tarziu, la Cardiff Blues. ... citește toată știrea