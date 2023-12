Articol de David Marinescu - Publicat duminica, 03 decembrie 2023, 21:40 / Actualizat duminica, 03 decembrie 2023 22:45Ovidiu Sabau (55 de ani), antrenorul Universitatii Cluj, considera ca echipa lui a meritat victoria in meciul cu FCU Craiova, scor 2-1.Universitatea Cluj a invins FCU Craiova, scor 2-1, si a inregistrat prima victorie pe teren propriu in acest sezon de SuperLiga.FCSB - OEsELULL-a faultat sau nu pe Ovidiu Popescu? Gol controversat in FCSB - Otelul, validat dupa 3 minute ... citeste toata stirea