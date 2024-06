Obiectivul sportiv, dat deoparte, momentan, la CFC Arges! Danut Coman: "Obiectivul nostru este sa stabilizam acest club. Nu vreau sa vorbesc de greselile care s-au facut"

Danut Coman, noul presedinte al Consiliului Director al Campionii FC Arges, a evitat sa numeasca un obiectiv sportiv pe care echipa il va avea in noul sezon de Liga 2, editia 2024-2025, prima in care vor lua startul 22 de competitoare, in loc de 20.Pus la reunirea alb-violetilor sa numeasa un obiectiv intermediar al echipei antrenate de Nicolae Dica, noul conducator a transmis ca, momentan, scopul clubului este sa se stabilizeze din toate punctele de vedere, iar, apoi, dupa formarea lotului, ... citește toată știrea