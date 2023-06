Articol de Adrian Jitea - Publicat sambata, 10 iunie 2023, 09:15Dan Petrescu a fost prezentat oficial la Jeonbuk Hyundai Motors, in Coreea de Sud. Antrenorul in varsta de 55 de ani are un obiectiv curajos, castigarea Ligii Campionilor Asiei in urmatoarele doua sezoane si jumatate.Dan Petrescu vrea sa aduca al treilea trofeu al Ligii Campionilor Asiei in vitrina clubului Jeonbuk Hyundai Motors. Formatia din Coreea de Sud s-a mai impus in 2006 si 2016.CFR ClujIntrebarea care l-a iritat pe Dan ... citeste toata stirea