Observatiile lui Marica dupa Rapid - Farul: "Inteleg disperarea lui Mutu, dar ma asteptam la altceva"

Articol de GSP - Publicat joi, 10 noiembrie 2022, 10:31 / Actualizat joi, 10 noiembrie 2022 12:06Ciprian Marica, oficialul Farului, a vorbit despre jocul cu Rapid din Cupa Romaniei, scor 2-0.Marica a observat ca Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a parut ca nu are solutii si apelat la un joc cu minge lunga, in detrimentul unuia bazat pe posesie.FARULGica Hagi asteapta ajutor la Farul: "Nu pot duce totul singur, nu am bani"Ciprian Marica, dupa Rapid - Farul: "Mutu a parut disperat""Adi ... citeste toata stirea