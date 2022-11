Octavian Popescu, despre omul care l-a readus pe linia de plutire: "Mi-a dat mai mult curaj. Mi-a si zis ca o sa marchez"

Articol de GSP - Publicat duminica, 13 noiembrie 2022, 23:04 / Actualizat duminica, 13 noiembrie 2022 23:15Octavian Popescu, aflat intr-o vizibila revenire de forma, a bifat cel de-al doilea meci consecutiv cu gol marcat in Superliga. Pustiul de 19 ani a deschis scorul in victoria cu FCU Craiova, 2-0, iar la final a vorbit despre meritul pe care "interimarul" Mihai Pintilii il are in revirimentul sau.Tavi Popescu a schimbat tabela in minutul 4, gratie unui sut in forta de la 18 metri, ... citeste toata stirea