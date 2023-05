Articol de Mitica Docan - Publicat sambata, 13 mai 2023, 08:05 / Actualizat sambata, 13 mai 2023 09:08Octavian Popescu (20 de ani), extrema stanga a celor de la FCSB, ar fi starnit interesul formatiei portugheze FC Porto, locul secund in actuala editie de campionat din tara iberica.Fotbalistul ros-albastrilor este caracterizat drept un jucator care se descurca foarte bine in duelurile unu contra unu, dar si ca unul care are o viziune foarte buna in teren.MERCATOLovituri URIASE pregatite ... citeste toata stirea