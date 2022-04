Octavian Popescu s-a dus direct la MM Stoica dupa victoria cu FC Voluntari: "Sunt suparat!"

Articol de GSP - Publicat joi, 14 aprilie 2022, 11:27 / Actualizat joi, 14 aprilie 2022 12:08Gigi Becali (63 de ani), patronul de la FCSB, sustine ca Octavian Popescu (19) a fost nemultumit de prestatia avuta in meciul cu FC Voluntari, scor 4-0.Octavian Popescu a jucat 81 de minute in victoria obtinuta de FCSB cu FC Voluntari. In minutul 81, la 4-0, antrenorul Toni Petrea l-a inlocuit pe tanarul mijlocas cu Florinel Coman.Octavian Popescu nu a contribuit decisiv la vreuna dintre reusite, ... citeste toata stirea