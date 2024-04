Oferta ametitoare pentru Florinel Coman, dezvaluita chiar de Becali! Primeste un salariu dublu daca semneaza

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 02 aprilie 2024, 12:40 / Actualizat marti, 02 aprilie 2024 13:12Gigi Becali e gata sa faca orice pentru a-l tine pe Florinel Coman (25 de ani) la FCSB. Si vrea sa-i dea un salariu dublu: 60.000 de euro pe saptamana.Florinel Coman este in cel mai bun moment al carierei. Are 15 goluri si 9 pase de gol in acest sezon de Superliga, fiind omul numarul 1 de la FCSB. Spera sa castige titlul si sa fie prezent la EURO, ca apoi sa prinda un transfer in ... citește toată știrea