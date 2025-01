Oferta primita de Steliano Filip din Superliga: "Imi doresc sa revin"

Articol de Laura Soica - Publicat joi, 09 ianuarie 2025, 17:56 / Actualizat joi, 09 ianuarie 2025 18:58Steliano Filip (30 de ani), fostul fundas de la Dinamo, a dezvaluit ca a fost ofertat de Gloria Buzau in vara, insa a ales sa ii refuze pe cei de acolo.Steliano Filip a ramas liber de contract in iarna trecuta, dupa despartirea de echipa maghiara Mezokovesd. Acesta juca la echipa din Ungaria de un an.MEMEGlume in serie pe net cu David Popovici si CTP: o avalansa de imagini generate cu ... citește toată știrea