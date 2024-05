Oferte de 1,8 milioane de euro pentru Philip Otele * Raspunsul oferit de CFR Cluj

Articol de Emanoil Ursache - Publicat miercuri, 13 martie 2024, 19:07 / Actualizat miercuri, 13 martie 2024 19:07Philip Otele (24 de ani), unul dintre cei mai buni fotbalisti din Liga 1 in timpul sezonului regular, a fost ofertat de catre Bordeaux (Ligue 2) si Lorient (Ligue 1). Formatiile franceze au fost dispuse sa achite in schimbul serviciilor extremei nigeriene sume cuprinse intre 1,3 si 1,8 milioane de euro, insa au fost refuzate de CFR Cluj.Ioan Varga, patronul "feroviarilor", are ... citește toată știrea