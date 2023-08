Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 02 august 2023, 17:39 / Actualizat miercuri, 02 august 2023 18:02Danezul Frederik Holst (28 de ani) a fost prezentat de UTA. E al 13-lea transfer pe care aradenii il perfecteaza in aceasta vara.Holst a evoluat ultima data la Helsingborgs IF, in liga a doua din Suedia, pentru care a bifat 17 jocuri oficiale in perioada februarie-iulie 2023. El poate juca atat la mijlocul terenului, cat si ca fundas dreapta.FCSB"Bomba" in mercato? * Becali ... citeste toata stirea