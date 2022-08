OFICIAL | 5 din 20 nu au drept de promovare in prima liga, dar nici interzis sa joace in play-off! FRF informeaza care sunt echipele de drept public participante in editia 2022-2023 de Liga 2

Noul sezon de Liga 2 a inceput si si-a consumat deja prima etapa. Batalia pentru obiectivul suprem la acest nivel, promovarea in SuperLiga (noua denumire a Ligii 1), va fi influentata si in editia 2022-2023. Ba chiar mai rau decat in sezonul 2021-2022, unul care se va desfasura pe aceleasi coordonate ca cel trecut: primele doua clasate din play-off vor promova direct, urmatoarele doua vor juca baraj de promovare, ultimele doua din seriile de play-out vor retrograda direct, iar altele doua vor ... citeste toata stirea