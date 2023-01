OFICIAL A semnat in Italia dupa 3 meciuri in Superliga: "Excelent fizic si cu calitati tehnice de necontestat"

Articol de GSP - Publicat vineri, 13 ianuarie 2023, 10:12 / Actualizat vineri, 13 ianuarie 2023 10:28Aly Ndom (26 de ani), mijlocasul defensiv care a evoluat in prima parte a campionatului la Chindia, a semnat acum cu Viterbese, grupare din Serie C.Francezul a venit in toamna la Chindia, tot liber de contract, asa cum a si plecat acum de la targovisteni, potrivit Transfermarkt. Ndom a bifat doar 3 meciuri in Romania, doua partide in campionat si una in Cupa. A reusit un assist. ... citeste toata stirea