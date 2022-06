OFICIAL | Adrian Mihalcea a lasat Unirea Slobozia si a semnat cu Chindia Targoviste

Asa cum Liga2.roa anuntat in cursul diminetii de astazi, Adrian Mihalcea (46 ani) este noul antrenor al Chindiei Targoviste, formatie care si-a asigurat mentinerea in Liga 1 dupa un baraj incheiat dramatic, la lovituri de departajare, cu Concordia Chiajna. Astfel, Unirea Slobozia ramane fara antrenor.Emil Sandoi, antrenorul care a pregatit echipa damboviteana in ultimii doi ani, si-a incheiat contractul cu Chindia, oficialii gruparii dambovitene hotarand, dupa dubla de baraj, sa nu ii propuna ... citeste toata stirea