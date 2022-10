OFICIAL | Adrian Mihalcea, prezentat oficial de Gloria Buzau! Antrenorul a semnat si a condus primul antrenament

UPDATE:Adrian Mihalcea a semnat cu Gloria Buzau! Antrenorul, in varsta de 46 de ani, a fost instalat in functie, a fost anuntat oficial de clubul din Liga 2 pe pagina sa sociala si a condus prima sedinta de pregatire.Mihalcea a facut cunostinta cu jucatorii si e gata sa duca echipa in SuperLiga Romaniei.Adrian Mihalcea, noul antrenor el echipei Gloria Buzau!Negocierile dintre Adrian Mihalcea si Gloria Buzau nu au durat mult, iar astfel antrenorul s-a intors in fotbal dupa o pauza scurta, de ... citeste toata stirea