OFICIAL Adrian Mititelu continua transferurile la FCU Craiova * Noul jucator prezentat de olteni: "Bine ai venit!"

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 17 septembrie 2024, 14:40 / Actualizat marti, 17 septembrie 2024 14:45FCU Craiova muta in continuare pe piata transferurilor. Ultima achizitie este Amine Ghazoini (23 de ani), fundas dreapta de origine marocana, nascut la Roma, in Italia.Planul anuntat zilele trecute de Mititelu este de a forma o echipa pentru Liga 1. Obiectivul este clar: intrarea in play-off si promovarea in Superliga. FCU Craiova a retrogradat in Liga 2 la finalul sezonului trecut, ... citește toată știrea