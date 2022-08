OFICIAL Adrian Mutu, pe termen lung la Rapid! Clubul a anuntat prelungirea contractului: "Vot de incredere"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 10 august 2022, 17:01 / Actualizat miercuri, 10 august 2022 17:15Adrian Mutu (43 de ani), din martie 2022 antrenor la Rapid, a semnat prelungirea contractului pana in 2025.Numit antrenor principal la Rapid in martie, in locul lui Mihai Iosif, Adrian Mutu a obtinut rezultate care au multumit conducerea: a incheiat sezonul trecut pe locul 3 in play-out, in aceasta stagiune este lider dupa 4 etape, la egalitate de puncte cu CFR Cluj (9).FCSB - Dunajska ... citeste toata stirea