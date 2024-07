OFICIAL Al 8-lea transfer la Gloria Buzau * Jucatorul crescut de senzatia din La Liga a semnat

Articol de Emanoil Ursache - Publicat luni, 01 iulie 2024, 11:42 / Actualizat luni, 01 iulie 2024 11:50Gloria Buzau a anuntat prin intermediul retelelor sociale transferul lui Mouhamadou Keita (24 de ani), extrema dreapta. Acesta a venit jucator liber de contract venit de la Belenenses, grupare din esalonul secund al fotbalului portughez.Keita a marcat in campionat pentru Belenenses, in stagiunea precedenta, 4 goluri in 32 de aparitii. Crescut printre juniorii Gironei, la revelatia din La ... citește toată știrea