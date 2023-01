OFICIAL Al doilea transfer pentru Neagoe la Universitatea Craiova! Fotbalist cu 22 de meciuri in prima reprezentativa

Articol de GSP - Publicat joi, 12 ianuarie 2023, 19:22 / Actualizat joi, 12 ianuarie 2023 19:24CS Universitatea Craiova a anuntat in aceasta seara transferul fundasului central Gjoko Zajkov (27 de ani), international din Macedonia de Nord.Gjoko Zajkov a venit la Craiova din postura de jucator liber de contract. Ultima data a evoluat in Ucraina, la Vorskla Poltava. Fundasul central din Macedonia de Nord a semnat un contract valabil doi ani si jumatate. Va purta in Banie trocul cu numarul 26. ... citeste toata stirea