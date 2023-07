Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 02 iulie 2023, 12:51 / Actualizat duminica, 02 iulie 2023 13:07FCSB l-a prezentat oficial pe fundasul central sud-african Siyabonga Ngezana (25 de ani), care a sosit in cele din urma in cantonamentul echipei si a parafat un contract valabil 4 ani, pana in vara lui 2027.FCSB a anuntat, oficial, al treilea transfer al verii. Fundasul central Siyabonga Ngezana a fost prezentat astazi ca jucator al ros-albastrilor."Fundasul va purta tricoul cu ... citeste toata stirea