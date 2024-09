OFICIAL | Bogdan Andone, anuntat de CFC Arges! Durata contractuala a antrenorului

Campionii FC Arges l-a prezentat marti, 24 septembrie, pe noul antrenor, pe Bogdan Andone, care luni a condus primul antrenament al formatiei din Liga 2. Partile au batut palma de cateva zile, dar marti a transmis echipa din Pitesti ca a fost semnat contractul.Chiar daca initial s-a speculat ca Bogdan Andone (49 de ani) a acceptat o oferta pe un an si jumatate, se pare ca durata este pana in vara anului 2026, pentru doua sezoane asadar.El ii ia locul lui Nicolae Dica, numit in vara si demis ... citește toată știrea