OFICIAL | Bogdan Andone e noul antrenor al Politehnicii Timisoara. Fostul "principal" al FCSB se intoarce in Liga 2 la echipa de la care demisiona in urma cu patru ani

Dupa ce Liga2.rov-a anuntat din 7 iunie, in exclusivitate, ca Bogdan Andone (47 de ani) tatona serios terenul sa o preia pe Poli Timisoara, abia astazi, 21 iunie, clubul confirma ca antrenorul a semnat.Teoretic, Poli astepta rezultatele certificarii si certitudinea ca e invitata de FRF sa continue in campionatul Liga 2, dupa ce a retrogradat sportiv, dar, probabil, banatenii si-au dat seama ca pierd timp necesar pregatirii asa.Bogdan Andone nu a raspuns la telefon in ultimele 14 zileDe ... citeste toata stirea