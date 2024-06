OFICIAL "Bun venit, Iulian Cristea!" * A fost dat afara de Rapid, iar astazi a fost prezentat la noua echipa din Superliga

Articol de Romeo Ene - Publicat miercuri, 05 iunie 2024, 20:38 / Actualizat miercuri, 05 iunie 2024 21:28Iulian Cristea (29 de ani) este noul jucator al Universitatii Cluj. Clubul a anuntat miercuri transferul fostului jucator de la Rapid.Dat afara de Rapid, Cristea va evolua sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabau (56 de ani) in sezonul viitor. Ardelenii se intaresc pentru a evolua in play-off si cupele europene, obiectiv ratat in acest sezon dupa barajul pierdut cu Universitatea Craiova. ... citește toată știrea