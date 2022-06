OFICIAL | Campionatul Liga 3 ramane neschimbat, tot cu 100 de echipe impartite in zece serii! Editia 2022-2023 se va desfasura cu aceleasi coordonate ca precedentul sezon, in trei faze

Nu doar campionatul Ligii 2 va continua in acelasi format in care s-a desfasurat in editia 2021-2022, ci si cel al Ligii 3.Desi s-a tot zvonit ca noul sezon al celui de-al treilea esalon ar putea avea un nou format, cu serii mai putine si echipe mai multe in componenta lor, Federatia Romana de Fotbal a decis sa mearga exact pe varianta in care Liga 3 s-a desfasurat in editia 2021-2022. Aceasta varianta de campionat fusese creata special pentru perioada de pandemie, insa federatia a fost ... citeste toata stirea