OFICIAL Capitanul lui Dinamo a semnat in Liga 1! Contract pe doi ani

Articol de GSP - Publicat marti, 28 iunie 2022, 17:30 / Actualizat marti, 28 iunie 2022 21:14Alexandru Rauta (30 de ani), capitanul lui Dinamo, a devenit liber de contract in aceasta vara si a semnat cu Hermannstadt!"Inchizatorul" a semnat un contract valabil pe doi ani cu nou-promovata in Liga 1. Rauta a mai fost dorit in aceasta vara si de CS Mioveni, insa a ales in cele din urma proiectul sibienilor.DINAMOO noua problema la Dinamo * Omul adus de Zavaleanu s-a saturat de incertitudine: ... citeste toata stirea