OFICIAL CFR Cluj a anuntat primul jucator de care s-a despartit oficial in aceasta iarna: "Iti dorim mult succes la noua ta echipa"

Articol de Laura Soica - Publicat luni, 30 decembrie 2024, 16:10 / Actualizat luni, 30 decembrie 2024 16:30CFR Cluj a anuntat ca l-a cedat pe atacantul Peter Michael (26 de ani) echipei Ironi Tiberias sub forma de imprumut.Peter Michael a ajuns la CFR Cluj in ianuarie 2024 de la Vaasan Palloseura, din Finlanda. Dupa 38 de meciuri jucate in tricoul ardelenilor, CFR a ales sa il imprumute pe atacant la Ironi Tiberias.