OFICIAL CFR Cluj, transfer de marca! Dan Petrescu l-a adus pe fostul capitan de la Farul

Articol de Romeo Ene - Publicat vineri, 07 iunie 2024, 12:20 / Actualizat vineri, 07 iunie 2024 12:39CFR Cluj a anuntat un nou transfer in aceasta vara. Este vorba despre Andrei Artean (30 de ani), mijlocas care a evoluat ultima oara la Apollon, formatie din Cipru.Artean a evoluat in Romania ultima data pentru Farul Constanta, sub comanda lui Gheorghe Hagi. A fost vandut la Apollon in iarna pentru 50.000 de euro, insa a revenit in tara pentru a se lupta la titlu cu Dan Petrescu. ... citește toată știrea