Oficial! CFR se desparte de un jucator cu 77 de aparitii in toate competitiile

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat luni, 12 februarie 2024, 13:27 / Actualizat luni, 12 februarie 2024 14:17CFR Cluj l-a cedat pe mijlocasul Lovro Cvek lui FC Ordabasy, echipa aflata pe primul loc in campionatul din Kazahstan.In finalul acestui mercato invernal, CFR Cluj a decis sa-i dea unda verde lui Lovro Cvek pentru un transfer in Kazahstan. Clubul a anuntat despartirea de mijlocasul croat pe pagina oficiala de Facebook.CSU CRAIOVAUniversitatea Craiova, transfer urgent in ultima ... citește toată știrea