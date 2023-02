OFICIAL CFR, transfer in ultima ora a perioadei de mercato * Mijlocas roman din Italia pentru Dan Petrescu

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 13 februarie 2023 23:40 / Actualizat marti, 14 februarie 2023 00:13CFR Cluj a anuntat transferul lui Robert Filip (20 de ani), mijlocas central roman venit de la US Alessandria Calcio.Transferul a fost anuntat de clujeni in ultima ora a perioadei de mercato din iarna.INTERVIUInterviu rar, de colectie, cu fundasul inconfundabil din anii '90 * Cum l-au "vanat" Steaua si Dinamo in aceeasi zi si decizia-soc pe care a luat-o: "M-am speriat si aia mi-a ... citeste toata stirea