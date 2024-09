OFICIAL Cipru si-a schimbat selectionerul chiar inaintea meciului cu Romania

Articol de Laura Soica - Publicat luni, 30 septembrie 2024, 16:43 / Actualizat luni, 30 septembrie 2024 16:46Sofronis Avgousti (47 de ani) este noul selectioner al nationalei din Cipru. El va debuta in fata Romaniei, in Liga Natiunilor.In etapa a treia din Liga Natiunilor, Romania o intalneste pe Cipru in deplasare, pe 12 octombrie.Nationala din Cipru are un nou selctionerCipru a castigat cu Lituania, scor 2-1, in prima etapa, iar in a doua a pierdut cu 0-4 impotriva lui Kosovo. Dupa ... citește toată știrea