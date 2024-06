OFICIAL Conor McGregor lupta din nou! A venit anuntul oficial: revine dupa aproape 3 ani

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 14 aprilie 2024, 10:01 / Actualizat duminica, 14 aprilie 2024 10:30Irlandezul Conor McGregor (35 de ani) revine in octogon. Fostul campion din UFC va lupta pe 29 iunie cu Michael Chandler (38 de ani). Gala UFC 303 va avea loc in Las Vegas.La aproape 3 ani de la ultima lupta, Conor McGregor, cel mai renumit lupator din UFC, revine. Dupa mai multe discutii si un anunt facut de Conor in noaptea de Revelion, a venit si anuntul oficial facut de ... citește toată știrea