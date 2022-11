OFICIAL | Cristian Pustai e noul antrenor al CSM Ceahlaul! "Profesorul" a revenit la treaba dupa o luna de pauza. Durata contractuala si obiectivul stabilit

Cristian Pustai a semnat cu CSM Ceahlaul! Experimentatul antrenor s-a inteles, in mod surprinzator poate, cu formatia din Liga 3 si a fost prezentat marti, 8 noiembrie, la pranz. Contractul dintre parti a fost parafat pana la finalul sezonului actual.Desi CSM Ceahlaul are de recuperat 11 puncte in raport cu locul 1, Foresta Suceava, vrea sa promoveze in Liga 2 la finalul actualei stagiuni, obiectiv pe care il anunta inca din vara. Dupa discutiile cu conducerea, antrenorul de 55 de ani a ajuns ... citeste toata stirea