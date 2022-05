OFICIAL Cristiano Bergodi a semnat prelungirea contractului cu Sepsi OSK: "Sezonul viitor atacam play-off-ul!"

Articol de Vlad Nedelea - Publicat luni, 02 mai 2022, 15:17 / Actualizat luni, 02 mai 2022 15:23Cristiano Bergodi (57 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Sepsi OSK, formatie pe care a preluat-o in octombrie 2021.Cristiano Bergodi o va antrena pe Sepsi OSK si in sezonul 2022/2023. Clubul din Sf. Gheorghe a anuntat ca antrenorul italian a semnat prelungirea contractului, scadent in aceasta vara, pentru inca un an.DOPAJPovestea incredibila a unui caz de dopaj in Divizia A: "Am luat ... citeste toata stirea