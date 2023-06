La mai putin de doua zile dupa ce a decis, surprinzator, sa nu va continue cu antrenorul Gabriel Manu, nou-promovata CS Tunari a facut public numele noului "principal", alaturi de care va aborda prima stagiune dupa promovarea in Liga 2.Ilfovenii au decis sa mearga pe mana lui Florin Stinga (44 ani), ultima data antrenor tot in Liga 2, la Viitorul Pandurii Targu Jiu, de unde a plecat in conditii nu tocmai bune!CS Tunari l-a numit antrenor pe Florin Stinga!Plecat din luna ianuarie a acestui an ... citeste toata stirea