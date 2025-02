OFICIAL Cu ce echipa a semnat Marco, fiul lui Nicolae Dica, dupa despartirea de FC Arges

Articol de Claudiu Badea - Publicat duminica, 16 februarie 2025, 11:34 / Actualizat duminica, 16 februarie 2025 12:03Marco Dica (19 ani) este noul jucator al formatiei Concordia Chiajna. Fiul lui Nicolae Dica (44 ani) a plecat de la FC Arges in aceasta iarna, echipa pentru care a evoluat un singur meci, in Cupa Romaniei Betano, cu FC Botosani (0-3).Marco Dica are la activ doua echipe in cariera sa de profesionist. In sezonul 2023-2024, tanarul jucator de 19 ani a fost legimitat la CS ... citește toată știrea