OFICIAL Dan Petrescu tace si transfera pe banda rulanta! Achizitia #8 la CFR Cluj * A venit si fundasul-golgheter

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 06 iulie 2024, 12:43 / Actualizat sambata, 06 iulie 2024 12:57CFR Cluj a oficializat transferul fundasului central Leo Bolgado (25 de ani), fotbalist adus de la Leixoes, club care evolueaza in liga secunda din Portugalia.Leo Bolgado este al 8-lea fotbalist care ajunge sub comanda lui Dan Petrescu in aceasta vara. Beni Nkololo, Andrei Artean, Mohammed Kamara, Simao Rocha, Armend Thaqi, Adrian Alexandru-Paun si Kalifa Kujabi au mai sosit in ... citește toată știrea