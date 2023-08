Articol de Adrian Jitea - Publicat marti, 15 august 2023 23:20 / Actualizat marti, 15 august 2023 23:38Denis Alibec (32 de ani) a fost prezentat oficial in Qatar, la nou promovata Muaither SC.Gazeta Sporturilor a anuntat inca de luni plecarea lui Denis Alibec de la Farul. Gica Hagi si atacantul au avut o intelegere astfel inca transferul in afara sa se realizeze fara vreo suma de transfer.La Muaither SC, Alibec va incasa un salariu de 800.000 de euro in cele 8 luni de contract.Prima imagine ... citeste toata stirea